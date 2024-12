Homem armado é preso em flagrante com drogas em Barreiras

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (9), por volta das 6h10, após uma denúncia anônima sobre um indivíduo armado no bairro São Francisco, em Barreiras, no Oeste da Bahia. Na apreensão foram encontrados mais de 15 trouxas análogas à cocaína e mais algumas drogas.

Informações obtidas pelo Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, com a Rondesp CPR-Oeste, ao chegar ao local indicado, a guarnição localizou o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença da polícia. Após uma breve perseguição, ele foi capturado.

Já durante a abordagem, os policiais encontraram com o indivíduo uma pistola calibre 380 com 16 munições, além de uma bolsa contendo 15 trouxinhas de substância análoga à cocaína, 2 porções de maconha, uma balança de precisão e um estilete. O homem assumiu a propriedade de todo o material.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na delegacia de polícia para as medidas cabíveis.