Homem armado é preso próximo a comício de Trump na Califórnia

Um homem armado foi preso próximo a um local onde o ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump realizava um comício de campanha, no sábado (12/10), na Califórnia. A informação foi divulgada pela polícia local.

Segundo as autoridades, na tarde de sábado, o suspeito foi parado em um cruzamento perto do local do evento, em Coachella, antes da chegada de Trump ao local. O homem foi identificado como Vem Miller, um morador de Las Vegas, Nevada, de 49 anos.

Com o suspeito foram encontrados uma espingarda ilegal, uma arma carregada e um carregador de alta capacidade. Miller foi detido sem incidentes e autuado por posse de arma de fogo carregada.

“A maneira como funcionou ontem é que somente as pessoas que tinham permissão para entrar no perímetro, no perímetro externo, dentro de um veículo, eram aquelas que moravam lá ou tinham documentação que dizia que estavam indo para o comício”, informou o xerife do Condado de Riverside, Chad Bianco.

O xerife destacou que o carro de Miller tinha uma “placa obviamente falsa”, o que levantou suspeitas do departamento de polícia. O caso será investigado.

“A placa do carro era o que nós, da polícia, reconheceríamos como uma feita em casa e indicativa de um grupo de indivíduos que afirmam ser cidadãos soberanos”, disse Bianco.

O xerife do Condado de Riverside indica que uma tentativa de assassinato do ex-presidente foi frustrada. O homem foi autuado, mas nenhuma acusação federal foi registrada.

Tentativas de assassinato

O episódio do último sábado segue duas tentativas de assassinato contra Donald Trump nos últimos três meses. O ex-presidente dos Estados Unidos tem realizado viagens para diferentes regiões do país em decorrência da campanha pela Casa Branca.

Em julho, um atirador disparou contra Trump durante um comício em Butler, na Pensilvânia. O político foi atingido de raspão na orelha, mas um apoiador morreu. O suspeito foi morto pelo Serviço Secreto.

Já no começo do mês, o Serviço Secreto prendeu um homem com uma arma AK-47 no campo de golfe de Trump, na Flórida. O suspeito, Ryan Wesley Routh, foi acusado de tentativa de assassinato, além de acusações de porte de arma de fogo.