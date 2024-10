Homem armado morre em confronto com a Rondesp no sudoeste da Bahia

Um homem de 50 anos reagiu armado a uma guarnição da Polícia Militar (CIPM), nesta quarta-feira (23), em trecho da BR-430. O confronto foi com agentes Rondesp Meio Oeste, após ser atingido pelos agentes o homem não resistiu aos disparos, o caso aconteceu no município de Igaporã, no sudoeste da Bahia.

Informações da 38ª Companhia Independente dadas ao Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, alegam que o homem identificado como Valdeci Pereira Rubim reagiu à abordagem da guarnição, efetuando disparos contra os policiais, que revidaram.

Revólver calibre 32 e drogas encontradas e apreendidas pela PM | Foto: Reprodução / Ascom

Após cessarem os disparos, Valdeci foi encontrado ferido. Prontamente, foi socorrido ao Hospital Municipal de Igaporã, mas não resistiu. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 32, com cinco munições deflagradas, um pacote prensado de maconha e quatro papelotes de cocaína.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Guanambi. A polícia Civil investiga o caso.