Homem baleado após discussão por causa de reforma na Bahia morre após 21 dias internado; filho também foi morto em ocasião

Um homem baleado ao lado do filho após uma discussão por conta do incômodo causado pela reforma de um telhado morreu na noite desta segunda-feira (3). O fato ocorreu em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. Segundo o G1, Paulo Roberto José Cardoso ficou internado por 21 dias no Hospital Geral Prado Valadares. O corpo dele deve ser sepultado na tarde desta terça-feira (4) em Jequié.

O filho de Paulo Roberto, identificado como Vitor Rubato Cardoso, de 34 anos, morreu após ser baleado no dia do crime, ocorrido em 13 de janeiro passado. Três dias depois, o suspeito de atirar nas vítimas foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Vitor Rubato Cardoso morreu no dia do crime / Foto: Reprodução / Blog do Marcos Frahm

Ainda segundo informações, Paulo Roberto e Vitor Rubato tinham ido à casa do acusado, no bairro Pompílio Sampaio, para falar sobre a reforma de um telhado. Em determinado momento, eles se desentenderam, e o suspeito sacou uma arma e atirou contra os dois. Depois, fugiu do local.O caso foi acompanhado pelo Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares, sendo que Vitor Rubato foi a óbito no mesmo dia.