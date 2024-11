Homem-bomba morreu com timer na mão e possíveis explosivos no cinto

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou um timer – ou temporizador – junto ao corpo de Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, que morreu ao provocar uma detonação em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), na noite dessa quarta-feira (14/11).

Após uma avaliação com auxílio de um robô e de equipamentos para detecção de potenciais objetos de risco, a corporação encontrou quatro artefatos suspeitos que poderiam ser explosivos junto ao corpo de Francisco.

Três desses itens estavam no cinto dele, e o quarto seria um extintor, a alguns metros de distância e supostamente adaptado para explosão, cujo pino detonador estava na mochila do homem-bomba.

Depois da identificação, os quatro itens foram detonados, com preservação do corpo para perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Apesar da detecção dos quatro artefatos suspeitos, o trânsito da Alameda das Bandeiras até a L4 Norte está fechado para veículos e pedestres.