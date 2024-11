Homem-bomba recebeu auxílio emergencial do governo por mais de um ano

O homem-bomba que morreu após explosão na frente do STF na quarta-feira (13/11) recebeu pelo menos 14 parcelas do auxílio emergencial entre os anos de 2020 e 2021, auge da pandemia da Covid-19.

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, ganhou o benefício de junho de 2020 até outubro de 2021. Nesse período, recebeu cinco parcelas de R$ 600, duas de R$ 300 e outras sete de R$ 150.

Conhecido como Tiü França, Francisco trabalhava como chaveiro e no ramo de eventos em Rio do Sul (SC), cidade onde morava. Nas redes sociais dele, há publicações de 2021 com as divulgações dos eventos que fazia.

O homem foi candidato a vereador no município nas eleições de 2020 pelo PL, mas não se elegeu. Naquele ano, ele declarou ao TSE possuir R$ 263 mil em bens, sendo uma moto, três veículos e um prédio residencial.

Nas redes sociais, Francisco seguia figuras da direita. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o escritor e filósofo Olavo de Carvalho, já falecido.

Homem-bomba alugou casa em Brasília

omo noticiou a coluna, Francisco disse a integantes do gabinete do deputado Jorge Goetten (Republicanos-SC) em agosto de 2024 que tinha alugado uma casa em Ceilândia, região administrativa de Brasília.

O imóvel foi alvo de uma varredura de policiais após as explosões na Praça dos Três Poderes. No local, foram encontrados outras bombas e artefatos para produção de novos explosivos.