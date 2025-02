Homem capota carro após fugir de abordagem policial em Macaúbas

Um homem capotou um veículo após fugir de uma abordagem do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na noite deste sábado (1º), por volta das 21h, no povoado Pé do Morro, zona rural de Macaúbas, na Bahia.

De acordo com informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a 4ª CIPM realizava rondas na região como parte da Operação Força Tática quando, durante abordagens a indivíduos em um bar, foram encontrados 21 papelotes de substância análoga à cocaína. Durante a ação, um dos clientes entrou em um carro e fugiu do local.

A guarnição iniciou o acompanhamento e, ao longo do percurso, encontrou o veículo capotado. Durante a busca no automóvel, foram localizados mais três papelotes da mesma substância. O condutor conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

Um guincho foi acionado e encaminhou o veículo para a Delegacia Territorial de Macaúbas. No total, 24 papelotes da substância e R$ 150 em espécie foram apreendidos e apresentados na Delegacia Territorial de Ibotirama, onde o caso foi registrado.