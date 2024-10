Homem com 12 mandados de prisão é detido ao tentar furtar loja no DF

Um homem foi preso nesse sábado (19/10) ao tentar arrombar uma loja em Ceilândia (DF). O suspeito foi flagrado pelo Grupo Tático Ambiental (GTA) do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), que realizava patrulhamento na região.

O suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi lavrado o flagrante de tentativa de furto qualificado.

Ao ser identificado, a polícia verificou que o homem possuía uma extensa ficha criminal, com 12 mandados de prisão cumpridos, além de condenações anteriores por crimes como furto e roubo.

O suspeito descumpria prisão domiciliar no momento do crime, o que acentuou a gravidade do flagrante.