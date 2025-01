Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela Guarda Municipal em Jequié

Na noite do último sábado (25), a Guarda Civil Municipal de Jequié (GCMJ) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante uma abordagem de rotina na região do Centro de Abastecimento Vicente Grilo, localizado no Centro da cidade.

O suspeito, identificado como Hiervertte Correia dos Santos, de 26 anos, despertou a atenção dos agentes, que decidiram realizar a abordagem. Após consulta, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

Hiervertte foi detido e conduzido à Delegacia Territorial de Jequié, onde foi apresentado para a adoção das medidas legais cabíveis.