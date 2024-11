Homem com mandado de prisão por roubo é preso em Brumado

Em uma ação rápida, policiais militares do 24º BPM prenderam na tarde desta sexta-feira (19), no centro comercial do bairro São Jorge, um homem de 36 anos procurado pela Justiça por roubo. O homem segue preso e aguarda as investigações.

Informações obtidas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, confiram que o mandado foi expedido pela Vara Crime de Brumado. O homem foi encaminhado para a Delegacia Territorial para adoção das medidas legais cabíveis. Ele já foi transferido para o Conjunto Penal de Brumado.

A ação foi realizada por agentes da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) e agora o suspeito responde na justiça.