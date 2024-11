Homem com mandado em aberto é detido no bairro da Pituba, em Salvador

Uma equipe da Área S2 da Guarda Civil Municipal de Salvador, que atua na região da Orla da cidade, localizou um homem que estava com mandado em aberto identificado com auxílio de câmeras de identificação facial, no bairro da Pituba, em Salvador, nesta segunda-feira (18).

O caso aconteceu na Praça Nossa Senhora da Luz, uma das principais da Orla da capital baiana. Ao encontrarem o suspeito, dados e a imagem do indivíduo coincidiram com a do mandado, fazendo com que ele fosse encaminhado à Polinter, onde está custodiado e à disposição da justiça para adoção das medidas cabíveis.