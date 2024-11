Homem com passagem por homicídio é preso com drogas e munições no sudoeste baiano

Agentes da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem com passagem por homicídio portando alta quantidade de drogas na tarde deste domingo (10), durante intensificação do policiamento na cidade de Cândido Sales, no sudoeste baiano.

Imagens dos itens apreendidos | Foto: Reprodução / Achei Sudoeste

Informações obtidas pelo portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, confirmam que uma guarnição realizava ronda de reforço na região quando percebeu um veículo em atitude suspeita. O motorista empreendeu fuga ao visualizar a viatura.

O veículo foi interceptado e em seu interior, além do condutor, foram encontradas: 04 munições calibre .380, 18 porções de substância análoga à maconha, 01 tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 260 gramas, e 01 balança de precisão.

O indivíduo foi conduzido, juntamente com o material ilícito, para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep). Ele já possui passagens por homicídio e porte ilegal de arma.