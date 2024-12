Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Feira de Santana; Polícia Civil investiga

Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (16), no bairro Vietnã, em Feira de Santana, município localizado a cerca de 120 km de Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima utilizava tornozeleira eletrônica e estava sendo monitorada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Ainda de acordo com a polícia, o homem estava usando muletas quando foi surpreendido e encurralado por suspeitos armados. Após o ataque, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e confirmou o óbito no local.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

As informações são do site Alô Juca.