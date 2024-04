Homem compra veículo com registro de roubo e acaba detido pela PRF em Eunápolis

Ele informou aos policiais que não conhecia a origem ilícita do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada de hoje (09) um carro com restrição de roubo/furto. A ação ocorreu no quilômetro 720 da BR 101, trecho do município de Eunápolis (BA).

Por volta das 4 horas, a equipe abordou um carro VW/GOL de cor vermelha. Ao realizar as consultas nos sistemas de segurança, os policiais constataram que o veículo possuía uma restrição por Roubo/Furto.

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor afirmou que havia trocado seu antigo carro por este numa negociação a cerca de 8 meses. Também informou que no momento da compra ele não teve conhecimento da origem ilícita do veículo.

Diante dos fatos, o condutor e veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local para adoção das medidas cabíveis.