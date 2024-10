Homem compra veículo em rede social e é detido pela PRF em Eunápolis

O vendedor teria aceitado outro veículo e uma quantia de R$ 35.000,00 como pagamento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite de domingo (27), um carro clonado. A ação ocorreu no Km 720 da BR-101, no trecho do município de Eunápolis (BA).

Por volta das 20h, a equipe abordou um FIAT/STRADA de cor branca e, durante a fiscalização, constatou que o veículo possuía diversos elementos identificadores adulterados.

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor afirmou que o comprou pelo Facebook e que, como pagamento, entregou um VW/GOLF, uma quantia de R$ 20.000,00 e se comprometeu a pagar mais 15 prestações de R$ 1.000,00.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local para adoção das medidas cabíveis.