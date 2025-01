Homem condenado a 135 anos foge da ala de idosos de prisão do Distrito Federal

Um homem de 62 anos, identificado como Argemiro Antonio da Silva, conseguiu escapar da ala para idosos do complexo penitenciário da Papuda, localizado no Distrito Federal, na madrugada de sexta-feira (3). A descoberta da fuga ocorreu durante uma conferência de rotina, que foi realizada às 7h. A Secretaria de Administração Penitenciária do DF confirmou o incidente e informou que as autoridades foram imediatamente acionadas. Argemiro Antonio da Silva cumpre uma longa pena, totalizando aproximadamente 135 anos, e já está há mais de 21 anos encarcerado. Ele foi condenado por diversos crimes, incluindo roubo, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Após a fuga, equipes da Polícia Penal iniciaram uma operação de recaptura em toda a região do DF.

As autoridades estão mobilizadas para localizar o foragido, e a Polícia Civil também foi chamada para auxiliar nas buscas. A população pode colaborar com informações sobre o paradeiro de Argemiro, que podem ser enviadas de forma anônima para a Polícia Penal do DF, a Polícia Militar do DF ou a Polícia Civil do DF. Argemiro estava detido em regime fechado, especificamente no bloco destinado a idosos dentro do Centro de Internação e Reeducação (CIR) da Papuda.

Publicado Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA