Homem condenado por 17 estupros é preso em São Paulo com ajuda de tecnologia de reconhecimento facial

Um homem de 52 anos, identificado como Fernando Bispo da Silva, foi detido em São Paulo após ser reconhecido por câmeras do programa SmartSampa. A prisão ocorreu enquanto ele pedalava pela Rua 25 de Março, onde foi abordado por agentes da Guarda Civil Metropolitana. Silva agora se encontra à disposição da Justiça no 8º Distrito Policial, localizado no Brás.

Fernando Bispo da Silva é um criminoso condenado por estuprar pelo menos 17 mulheres em Guarulhos, tendo recebido uma pena de 73 anos de reclusão em 2006. Ele estava foragido desde outubro do ano anterior, quando as autoridades começaram a intensificar as buscas. Desde a implementação do Smart Sampa, 398 foragidos foram capturados, além de 1.532 prisões em flagrante.

O modus operandi de Silva em sua primeira prisão envolvia abordagens a vítimas em pontos de ônibus, sempre utilizando um capuz e portando um facão. Ele levava as mulheres para áreas isoladas, como matagal, onde cometia os crimes. A maioria das suas vítimas era funcionária do aeroporto internacional de Cumbica.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA