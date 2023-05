Homem confessa feminicídio e é preso em Ribeira do Pombal

Um homem de 24 anos, autor confesso do feminicídio de Camila Félix dos Santos, ocorrido no último dia 30 na cidade de Ribeira do Pombal, foi preso pela polícia. O mandado de prisão foi cumprido nessa quarta-feira (3).

“Durante o interrogatório, o suspeito, que era namorado da vítima, chegou a dizer que o disparo foi acidental, mas, após ter incoerências apontadas em seu relato, admitiu que teve a intenção de matá-la”, declarou o titular da DT de Ribeira do Pombal, delegado Thiago Alves Cunha. O homem disse ter matado Camila após ser provocado a respeito de uma suposta traição por parte dela.

Ele confessou também não ter prestado socorro a ela após o crime, ocorrido na estrada do povoado Cajueiro. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral Santa Tereza, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito e Camila trabalhavam no mesmo local e estavam juntos havia cerca de dez meses, tendo se reconciliado recentemente após um mês separados.

O homem está custodiado em uma unidade policial pertencente à 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha) de Euclides da Cunha. Após passar por exames de lesões corporais, ele está à disposição do Poder Judiciário.