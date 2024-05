Homem critica “Globo” enquanto Bonner gravava no RS

Vídeo compartilhado pelo deputado Mário Frias mostra cidadão questionando demora da emissora para ir até o Estado

Na imagem, o apresentador William Bonner gravando no RS, enquanto um cidadão critica a cobertura da Globo Reprodução/X @ mariofriasoficial – 7.mai.2024

PODER360 8.mai.2024 (quarta-feira) – 15h40



O deputado federal Mário Frias (PL-SP) publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, nesta 3ª feira (7.mai.2024), em que um cidadão critica a rede Globo, enquanto o apresentador William Bonner gravava no Rio Grande do Sul. Na legenda, Frias escreveu que o apresentador precisou ouvir “duras verdades da população”.

O homem que gravou o vídeo questiona a demora da emissora para ir até o Estado. “Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate?”.

Segundo o homem da gravação, somente depois que o povo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, todo o Estado e o Brasil ajudando, que a emissora apareceu para gravar. “A Globo tava transmitindo Madonna enquanto o gaúcho tava debaixo da água, Canoas tava debaixo da água, pessoas morreram”, falou o homem no vídeo.

No mesmo material compartilhado pelo deputado, o cidadão critica que a Primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, estava assistindo Madonna. “Vergonha da Globo, vergonha de vocês”.