Homem de 27 anos é morto a tiros em Vitória da Conquista

Um homem de 27 anos foi baleado no Loteamento Vila Elisa, neste sábado (02) no bairro Espírito Santo, em Vitória da Conquista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado ao local e constatou o óbito da vítima, que residia no Conjunto Habitacional URBIS VI.

Informações obtidas pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, constatam que o homem chegou a sofrer os disparos ainda em sua residência e que não teria resistido aos ferimentos dos disparos, os agentes do SAMU não conseguiram realizar muito devido à gravidade do corpo.