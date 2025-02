Homem de 41 anos é encontrado morto com sinais de agressão em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá

Um homem de 41 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (08) em uma via pública do distrito Stela – Entroncamento de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. O corpo de Renildo Argolo foi encontrado com sinais de agressão às margens da Avenida Presidente Médice, via ao lado da BR-116.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionada para o socorro a vítima, mas o rapaz já estava sem sinais vitais e teve o corpo removido ao Instituto Médico Legal pela Polícia Técnica, segundo informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias

Há suspeita de que Renildo foi espancado até a morte. A polícia deve solicitar dos estabelecimentos próximos imagens de câmeras de segurança, que deverão ajudar na elucidação do suposto crime.