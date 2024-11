Homem de 49 anos é preso por tráfico de drogas em Jacaraci

Uma equipe da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar prendeu um homem nesta terça-feira (19), durante patrulhamento no centro de Jacaraci. O suspeito ao perceber a presença da viatura tentou fugir correndo.

Ele foi interceptado e, durante a abordagem, os policiais encontraram em sua posse R$ 10,00, três porções de maconha e oito de cocaína. Questionado sobre a tentativa de fuga, o suspeito alegou estar indo socorrer o irmão, que estaria em casa passando mal.

Os policiais se dirigiram ao local e conversaram com o suposto irmão, que desmentiu a história, afirmando estar bem. No local, foram encontrados uma balança de precisão, um canivete, R$ 230,00 em espécie e embalagens plásticas usadas para acondicionar drogas. O homem foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Territorial de Guanambi para as providências cabíveis.