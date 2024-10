Homem de 50 anos morre após colisão em trecho da BA-026 no Sudoeste baiano

Um homem, de 50 anos, morreu após o veículo que dirigia bater em um tonel de proteção em uma estrada em Licínio de Almeida, no Sudoeste baiano. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (21) em um trecho da BA-026.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a vitima, identificada como Hélio de Almeida Pereira, conduzia um veículo Celta sentido distrito de Tauape, quando teria perdido o controle da direção, colidindo em um tonel de proteção. No impacto, o homem foi projetado para fora do carro.

Ainda segundo informações, o homem foi socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do homem foi encaminhado poara o Instituto Médico Legal (IML) em Guanambi, na mesma região. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.