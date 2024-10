Homem de 57 anos é morto a tiros em Cariranha

Você está em:

Principal

/

Municípios

/

Interior

Notíciadomingo, 13/10/2024 – 07h20

Por Redação

Foto: Achei Sudoeste

Um homem de 57 anos foi morto a tiros, na madrugada deste sábado (12), na praça Agrovila 16, no município de Cariranha. A vítima foi identificada como Deoclides de Andrade Rosa.

A vítima foi socorrida pela Samu e morreu logo após dar entrada no Hospital Municipal de Serra do Ramalho. O suspeito do crime já foi identificado. Mas, a motivação do crime ainda é desconhecida.

Notícias RelacionadasEm Cariranha, Duas pessoas são presas por atropelarem mulher e não prestarem socorro Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do pix em Cariranha