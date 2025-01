Homem desaparece na Praia Grande após entrar no mar com colchão inflável

Um homem de 33 anos desapareceu, na Praia Grande, em São Paulo, após entrar no mar à noite com dois amigos em um colchão inflável. Duas pessoas conseguiram retornar à costa, o terceiro não teve a mesma sorte. As equipes de bombeiros iniciaram as buscas imediatamente, mas as atividades foram suspensas durante a noite e retomadas na manhã seguinte. Durante as operações, um corpo foi encontrado em um bairro diferente. A capitã Caroline Magalhães se pronunciou sobre o incidente, ressaltando que a situação foi resultado de uma imprudência, já que a entrada no mar com um colchão inflável durante a madrugada não é uma prática segura. Mais informações podem ser conferidas na reportagem.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA