Homem desenvolve nódulos amarelados e colesterol elevado após dieta carnívora

Um homem na casa dos 40 anos desenvolveu nódulos amarelados nas mãos, pés e cotovelos após aderir à dieta exclusivamente baseada em produtos de origem animal. O caso foi relatado por cardiologistas do Hospital Geral de Tampa e do Centro de Câncer MD Anderson, da Universidade do Texas, na revista JAMA Cardiology.

O paciente procurou atendimento médico ao perceber o surgimento das lesões, que apareceram cerca de três semanas antes da consulta. Durante a avaliação, os médicos descobriram que ele havia adotado a chamada “dieta carnívora” aproximadamente oito meses antes.

Essa dieta consiste na ingestão predominante de gorduras animais, com consumo mínimo ou inexistente de outros alimentos. No caso desse paciente, sua alimentação incluía cerca de quatro a cinco quilos de queijo e manteiga diariamente, além de gordura adicional adicionada a hambúrgueres.

Nódulos amarelados nas palmas de um homem na casa dos 40 anos. Nódulos amarelados indolores foram observados nas palmas (A) e cotovelos do paciente. B, Vista ampliada das lesões palmares. Essas lesões são consistentes com xantelasma, provavelmente resultantes de hipercolesterolemia severa associada a uma dieta carnívora rica em gordura. Os níveis de colesterol total excederam 1000 mg/dL(Imagem: JAMA Cardiology [2025]. DOI: 10.1001/jamacardio.2024.5209)

O que houve com o homem após a dieta carnívora

Os exames de sangue revelaram que seu nível de colesterol estava cerca de quatro vezes acima do normal, atingindo valores superiores a 1.000 mg/dL ;

; Os médicos diagnosticaram o paciente com xantelasma , condição caracterizada pelo acúmulo de colesterol sob a pele;

, condição caracterizada pelo acúmulo de colesterol sob a pele; Geralmente, essa doença se manifesta ao redor dos olhos, mas, no caso em questão, as lesões se espalharam pelas palmas das mãos, solas dos pés e cotovelos, chegando a romper a pele em algumas áreas.

Leia mais:

Embora o homem tenha relatado sentir-se bem com a dieta — mencionando perda de peso, aumento de energia e melhor clareza mental —, os especialistas alertaram sobre os riscos severos associados a níveis tão elevados de colesterol.

Entre as possíveis consequências, estão doenças cardiovasculares, maior risco de AVC e problemas hepáticos. Os médicos recomendaram a redução drástica da ingestão de gorduras, embora tenham informado que os nódulos não desapareceriam espontaneamente e necessitariam de remoção cirúrgica ou tratamento com nitrogênio líquido.

O caso também levantou questões sobre a validade e os perigos das dietas da moda, como a “dieta carnívora“, que se baseia em interpretação distorcida da história alimentar humana. Especialistas apontam que nossos ancestrais consumiam uma variedade de alimentos, incluindo vegetais, e não apenas carne e laticínios.

Dietas extremas levam, frequentemente, a complicações de saúde, e esse paciente teve sorte de identificar os sinais antes que algo mais grave ocorresse. Contudo, além de ajustar sua alimentação, ele, agora, precisará lidar com as consequências físicas do alto consumo de gordura, evidenciando os riscos de práticas alimentares baseadas em tendências sem respaldo científico.

Dietas extremas levam, frequentemente, a complicações de saúde (Imagem: favorita1987/Shutterstock)

O post Homem desenvolve nódulos amarelados e colesterol elevado após dieta carnívora apareceu primeiro em Olhar Digital.