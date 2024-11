Homem distrai funcionários e furta celular em loja de produtos infantis no Shopping Paralela, em Salvador

Segundo relato de testemunhas, o suspeito passou duas vezes pela frente da loja antes de entrar no estabelecimento. Ele demonstrou interesse em produtos infantis e separou dois vestidos, alegando buscar algo para sua filha.

Um homem foi flagrado furtando um celular em uma loja de roupas infantis, na tare deste sábado (2), no Shopping Paralela, em Salvador. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível ver que enquanto os funcionários estavam distraídos, o homem, em um movimento rápido, pegou um celular que estava no balcão e escondeu debaixo da roupa.

Após o roubo, a equipe da loja acionou a segurança do shopping e a polícia. As informações são do site Alô Juca.