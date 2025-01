Homem é acusado de estuprar enteada de 8 anos é procurado pela polícia em Brumado

Um homem está sendo procurado após ser acusado de estuprar sua própria enteada de 8 anos no município de Brumado. A Polícia Militar informou que, na noite de sexta-feira (24), uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) se dirigiu ao Hospital Geral de Guanambi (HGG) para averiguar uma denúncia de estupro de vulnerável.

De acordo com o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, Chegando ao local, foi mantido contato com a médica pediatra plantonista, a qual informou o relato da criança, que sofria abusos há mais de 3 anos de seu padrasto, que não teve o nome divulgado.

Segundo relato a menina, o último ato aconteceu no dia 22 de janeiro deste ano. Ela relatou os abusos com riqueza de detalhes. Diante dos fatos, a vítima e sua genitora foram acompanhadas até a Delegacia Territorial de Guanambi para registro de ocorrência. O suspeito segue sendo procurado.

Neste final de semana, o 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) intensificou rondas em todo o município de Guanambi para capturar um indivíduo suspeito de estuprar a menina de oito anos.