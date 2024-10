Homem é acusado de tripla tentativa de feminicídio após balear companheira e enteadas no Norte baiano

Um homem, de 37 anos, é suspeito de tentar um triplo feminicídio em Casa Nova, no Sertão do São Francisco. Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome informado, é acusado de tentar matar a companheira e as duas enteadas. O crime ocorreu no último domingo (27) no bairro Vila Massu após uma briga. Depois, o suspeito tentou se matar.

Os quatro foram levados feridos e seguem hospitalizados nesta terça-feira (29). Não há mais informações sobre o estado de saúde deles. Ainda segundo a polícia, a arma usada no crime foi apreendida para passar por perícia. O caso é investigado como tripla tentativa de feminicídio pela delegacia de Casa Nova.