Homem e adolescente são mortos a tiros por dupla armada em bar na Bahia

Um homem e um adolescente foram mortos na tarde desta quarta-feira (20) em Feira de Santana. O crime ocorreu em um bar próximo à barragem no distrito de Jaguara, zona rural do município.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, as vítimas foram identificadas como Rafael Costa Santos, sem idade informada; e Daniel Lima Gomes, de 16 anos. Uma dupla chegou ao local e atirou contra o homem e o adolescente, que foram a óbito no local.

Umas das vítimas – Rafael Costa, que era motorista de transporte alternativo – chegou a postar um vídeo nas redes sociais momentos antes de ser assassinado. Na fuga, os acusados levaram o carro de Rafael.

O duplo homicídio deve ser apurado pela delegacia especializada de Feira de Santana.