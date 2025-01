Homem é alvejado a tiros em festa de Ano Novo em Jequié

Um homem foi alvejado a tiros durante uma festa de Ano Novo, na madrugada desta quarta-feira (1°), em Jequié, no Médio Rio de Contas. A vítima foi identificada como Dalmar Souza Silva, de 28 anos, e participava de uma celebração na na Praça Ruy Barbosa, onde shows musicais eram realizados pela Prefeitura.

Segundo informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, Dalmar foi atingido por disparo em frente a uma lanchonete e a movimentação gerou alarde em amigos e familiares da vítima. Não há informações sobre o que teria motivado o crime.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal iniciaram uma perseguição ao suspeito, mas não houve êxito. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Não há mais informações sobre o seu estado de saúde.