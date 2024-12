Homem é apreendido ao tentar entrar na Câmara com munições ilegais

Na última terça-feira (11), um indivíduo foi detido ao tentar acessar a Câmara dos Deputados com 30 munições, sendo 20 do calibre .380 e 10 do calibre .38. As balas estavam envoltas em papel alumínio, uma estratégia para evitar a detecção pelo sistema de Raio-X. Durante a abordagem, o homem alegou que sua intenção era enviar as munições pelos Correios da Câmara e se apresentou como funcionário do Ministério da Saúde.

A identificação do suspeito ocorreu durante o processo de verificação de segurança, que é rigoroso nas dependências do Legislativo. Após a detenção, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Legislativa Federal, onde o flagrante delito foi registrado. Até o momento, sua identidade não foi revelada.

“A Polícia Legislativa da Câmara prendeu um visitante nesta terça (10) que tentou entrar no Anexo IV da Casa com munições. Segundo policiais legislativos, ele tentava enviar, pela agência dos Correios da Casa, munições de pistola. Ao passar pela inspeção de segurança, foi detectado pela máquina de raio-x que ele transportava munições. De acordo com agentes da Polícia da Câmara, o homem recebeu voz de prisão ainda na passagem pelo raio-x. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados para a lavratura do flagrante delito”, declarou a Câmara por meio de nota de esclarecimento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira