Homem é assassinado a golpes de faca em Santa Inês

Um homem de 38 anos foi assassinado a golpes de faca na noite de domingo (6), na cidade de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com informações do blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Nilton de Jesus Santos.

A publicação afirma que ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime, que fora praticado no momento em que a cidade era movimentada com apuração das eleições, na região do bairro Nova Santa Inês.

O corpo de Nilton foi removido ao Instituto Médico Legal por uma equipe da Polícia Técnica de Jequié. O caso será apurado pela Delegacia Territorial local.