Homem é assassinado a golpes de machado no interior de Itamaraju

Um homem foi morto a golpes de arma branca, neste domingo (07) de janeiro, na zona rural do município de Itamaraju.

O crime ocorreu no assentamento Pedra Bonita, na região do distrito de São Paulinho, onde uma desavença terminou o assassinato de JOSÉ AUGUSTO DE JESUS LACERDA (29 anos), vítima de vários golpes de machado (arma branca).

Moradores informaram as autoridades policias sobre o crime. E equipes devem deslocar até o município para realizar o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML do município de Itamaraju.

O principal acusado do crime foi preso e identificado como GIDEILSON SANTOS DE JESUS (41 anos), alcunha “Fuia”, no entanto, populares relatam que o autor, nos últimos dias apresentava um quadro depressivo.

O autor do crime deverá ser apresentado na delegacia da Polícia Civil de Itamaraju, onde ficará à disposição da justiça.