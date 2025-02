Homem é assassinado a tiros em Pojuca

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (03), no bairro Los Angeles, em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima, foi encontrada sem vida na Rua Amazonas, parcialmente sobre uma motocicleta.

Segundo informações da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ao Mais Região, parceiro do Bahia Notícias, o crime aconteceu por volta das 16h, o Centro Integrado de Comunicação (CICOM) recebeu uma denúncia sobre um homem baleado no local. As guarnições foram acionadas e, ao chegarem, constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e confirmou a morte. O pai da vítima informou às autoridades que seu filho era Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e possuía duas armas de fogo em sua residência.

O material foi entregue à equipe da Delegacia Territorial de Pojuca, que esteve no local com o delegado titular e agentes do Setor de Investigação (SI) da unidade.

A motocicleta encontrada ao lado do corpo, uma Honda 190, cor vermelha, placa SKB2A89, estava registrada em nome da vítima. O corpo foi removido por uma equipe da Perícia Técnica para a adoção dos procedimentos cabíveis. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.