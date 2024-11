Homem é assassinado a tiros no Recanto das Emas

Um homem foi baleado no conjunto 16, da quadra 508, no Recanto das Emas. O crime ocorreu por volta das 22h deste sábado (9/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.

O Metrópoles apurou que a vítima estava dentro do carro — um Golf vermelho — no momento em que foi morta. Testemunhas relataram a polícia que o assassino teria saído do veículo da vítima um pouco antes de efetuar os disparos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que a ocorrência foi encaminhada diretamente à Polícia Civil do DF que investiga o caso.