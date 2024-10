Homem é assassinado a tiros pelo irmão no nordeste baiano

Um homem identificado como Márcio Lima Góes, de 33 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (16) na zona rural de Araci. O crime aconteceu em uma estrada que liga os povoados Jitirana e Lagoa do Boi. A polícia civil investiga as circunstâncias do caso.

Segundo as informações da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o autor dos disparos seria o irmão de Márcio. Testemunhas relataram ao Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, que o homem teria chegado ao local em uma moto, que era conduzida pelo filho, sobrinho da vítima, e atirado contra o irmão. Márcio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados para realizar a perícia e encaminhar o corpo para necropsia. A Polícia Militar segure realizando buscando na região e encontrou o sobrinho da vítima, que foi levado à delegacia.

Segundo a PM, as primeiras informações indicam que o crime teria sido motivado por uma disputa pela herança de uma casa no povoado Jitirana. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.