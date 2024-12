Homem é assassinado em Feira de Santana; suspeitos são perseguidos e detidos após colisão

Na madrugada deste domingo (15), um homem ainda não identificado foi morto a tiros na Rua São Domingos, no bairro Capuchinhos, em Feira de Santana. De acordo com informações da polícia, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.

No momento do crime, uma viatura da Peto (Pelotão de Emprego Tático Operacional) da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) passava pela região e avistou os suspeitos fugindo do local em uma motocicleta.

Os policiais iniciaram uma perseguição que se estendeu pelas ruas São Domingos, Avenida Presidente Dutra e Frei Aureliano. A fuga terminou no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas, quando os suspeitos colidiram contra um veículo.

A polícia ainda não divulgou detalhes sobre a identidade da vítima ou dos suspeitos, nem as possíveis motivações para o homicídio. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que está conduzindo as investigações.