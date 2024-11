Homem é assassinado em Planalto e três suspeitos são conduzidos à Delegacia em Vitória da Conquista

Um homem de 57 anos, identificado como Elio Rodrigues de Souza, foi encontrado morto em sua residência na cidade de Planalto, localizada no Centro Sul da Bahia. O corpo de Souza foi localizado na Rua Luís Francisco Alves, em frente à Escola Municipal Machado de Assis.

De acordo com o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a 79ª Companhia Independente de Polícia Militar informou que após análise técnica, a morte foi confirmada como homicídio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para as providências legais.