Homem é assassinado no conjunto Feira IX, em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros, na noite deste sábado (7), o conjunto Feira IX, bairro Calumbi, em Feira de Santana. Os disparos atingiram os braços, a coxa e o fêmur. Testemunhas informaram à polícia que os atiradores estavam em uma motocicleta XRE, mas não foi possível obter mais informações sobre os suspeitos.

De acordo com a polícia, a vítima possui várias passagens por drogas e agressão à ex-companheira, que teria registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) uma queixa contra ele cerca de uma hora antes do crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação e autoria do crime.