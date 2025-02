Homem é baleado em via pública de Jequié e morre após socorro no hospital

Um homem identificado como Ramon foi baleado na noite deste sábado (1º) em uma via pública do Alto do Cruzeiro, no bairro Caixa D’Água, em Jequié, sudoeste da Bahia. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares (HGVP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Segundo informações preliminares, a vítima, que era moradora da cidade, teria sido surpreendida por atiradores, que fugiram após o crime.

Guarnições da Polícia Militar estiveram no local, acompanharam a ambulância do SAMU durante o socorro e realizaram diligências na região. Nenhum suspeito foi preso. O corpo de Ramon será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia.

As informações são do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.