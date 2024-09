Homem é brutalmente assassinado nas pauladas em Itamaraju

Na noite de quarta-feira (25), o município de Itamaraju foi cenário de um crime brutal que chocou a população. JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (50 anos), foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua Mateus, no bairro Vista da Pedra, com evidentes sinais de violência, resultado de um espancamento cruel.

De acordo com a Polícia Militar (43ª CIPM), os policiais foram notificados, após denúncias de um possível homicídio na região. Ao chegarem ao local, depararam-se com uma cena estarrecedora: o corpo de Joaquim sem vida e um pedaço de madeira ao lado, instrumento usado no ataque fatal. A brutalidade do crime revela uma ação extremamente violenta e covarde, que evidencia o nível de periculosidade dos envolvidos.

As investigações já apontam dois suspeitos, cujas identidades estão sendo mantidas em sigilo para não comprometer o andamento das apurações. O delegado Gilvan de Meireles Prates, titular do caso, afirmou que todos os esforços estão sendo direcionados para identificar e prender os responsáveis por esse ato bárbaro.

O corpo de Joaquim Pereira foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passará por exames periciais antes de ser liberado para os familiares. A comunidade está em estado de choque, clamando por justiça e por uma resposta rápida das autoridades para que os criminosos não fiquem impunes.

Este crime bárbaro reacende o alerta para a crescente violência na cidade, e a população espera que a justiça seja feita, trazendo alívio para os familiares e segurança para os moradores. A investigação segue em curso, e a polícia está empenhada em capturar os autores desse homicídio brutal que manchou, mais uma vez, a paz em Itamaraju.