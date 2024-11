Homem é condenado a 10 anos de prisão por tentativa de feminicídio contra ex-companheira em Salvador

Um homem foi condenado a 10 anos e oito meses de prisão em regime fechado pela tentativa de feminicídio contra a sua ex-companheira, em 11 de outubro de 2015, em Salvador.

Conforme denúncia feita pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime aconteceu no bairro de São Gonçalo do Retiro, quando Alexandre da Silva Maia, de forma livre e consciente, portando uma faca, desferiu diversos golpes contra Damaris Ferreira Santos na frente do próprio filho de 2 anos.