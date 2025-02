Homem é condenado a 19 anos de prisão por tentar matar mulher em festa

Um homem foi condenado nessa segunda-feira (3/2) a 19 anos de prisão por tentar matar a companheira durante uma confraternização, na frente de conhecidos.

O crime ocorreu na madrugada de 30 de novembro de 2023, na residência do casal, em Planaltina. Durante uma festa, Everton Castro Damacena teria ouvido a companheira conversar com amigas sobre problemas no relacionamento entre os dois.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Everton passou a ofender a vítima e atacou a mulher, que estava embriagada, com uma faca.

A vítima foi socorrida por um dos presentes, recebeu atendimento médico e sobreviveu. Everton fugiu do local, mas foi encontrado e preso.

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Planaltina obteve a condenação de Everton por tentativa de feminicídio. O réu não poderá recorrer em liberdade.

Os jurados aceitaram todas as qualificadoras apresentadas pela Promotoria de Justiça: motivo torpe (sentimento de posse), emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque enquanto ela estava embriagada) e feminicídio.