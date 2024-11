Homem é condenado a 19 anos por homicídio em Senhor do Bonfim

O Tribunal do Júri da comarca de Senhor do Bonfim condenou, na última segunda-feira (11), Paulo César Terra Nova da Silva a 19 anos e 3 meses de reclusão pelo homicídio duplamente qualificado de Edgar da Silva Paz, ocorrido em 2014. A sentença atende à tese apresentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), representado pelo promotor de Justiça Felipe da Mota Pazzola, com a assistência do advogado Sérgio Reis.

Segundo a denúncia do MPBA, Edgar foi morto a tiros em frente à sua casa em Senhor do Bonfim no dia 22 de junho de 2014. O crime ocorreu em retaliação a uma discussão ocorrida horas antes, durante uma festa de São João na cidade. A vítima foi surpreendida quando deixava sua residência, sendo impossível se defender devido ao modus operandi empregado no crime. A combinação de um recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o motivo torpe para a execução do homicídio resultaram na qualificação do crime.