Homem é condenado por matar e carbonizar corpo de ex-namorada na Bahia; crime ocorreu em 2020

Um homem foi condenado a 20 anos e 4 meses de prisão pela morte da ex-namorada. O crime ocorreu em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em 2020. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (10) no Fórum de Mar Grande, em Vera Cruz [Ilha de Itaparica].

Foto: Reprodução / TV Bahia

Segundo a TV Bahia, Charles Adamo Jesus de Araújo era réu pela morte de Ludmila Aragão Campos, que teve o corpo carbonizado deixado dentro do carro dela, no dia 28 de janeiro de 2020. A vítima tinha desaparecido um dia antes. Na ocasião, a casa dela também foi incendiada, na localidade de Aratuba, na Ilha de Itaparica.

Ainda segundo informações, Ludmila tinha acabado de se mudar de Salvador para a Ilha de Itaparica para realizar o sonho de ter um restaurante. Uma investigação da 24ª Delegacia de Vera Cruz concluiu que o Charles seria o autor do crime. Foi apurado que Ludmila vivia em um relacionamento abusivo e temia romper com o agressor. Familiares da vítima informaram que a vítima já havia sido ameaçada de morte pelo acusado.

O casal tinha se conhecido há cerca de sete meses. Após o crime, Charles ficou foragido por 1 ano e 7 meses, sendo preso no dia 10 de agosto de 2021, em Juazeiro, no Sertão do São Francisco.