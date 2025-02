Homem é demitido e esfaqueia colega no RH da Santa Casa, no centro

São Paulo — Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na tarde da última segunda-feira (3/2) após esfaquear um colega de trabalho dentro do setor de Recursos Humanos do hospital Santa Casa de Misericórdia, no centro de São Paulo.

O agressor foi demitido momentos antes e estava no local, na rua Martinico Prado, para acertar a documentação. Porém, ele atacou a vítima, de 56 anos, com uma faca.

Ele foi detido por outros funcionários, que acionaram a Polícia Militar. O estado de saúde da pessoa esfaqueada não foi informado.

A Santa Casa de Misericórdia foi procurada pelo Metrópoles, mas não se manifestou até o momento. O espaço segue aberto.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro) como tentativa de homicídio.