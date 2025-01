Homem é detido acusado de abusar sexualmente da afilhada em loja de brinquedos

Um homem foi detido neste domingo (5) após ser acusado de abusar sexualmente de sua afilhada, uma menina de apenas seis anos, em uma loja de brinquedos localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (3) e foi registrado por clientes que estavam no local, que capturaram em vídeo o momento em que a criança, distraída, foi atacada enquanto estava acompanhada de outra criança. Após a divulgação das imagens, o suspeito deixou Caxias e tentou se refugiar em um hostel na Praça da Bandeira, na zona norte do Rio de Janeiro, que fica nas proximidades da 18ª Delegacia de Polícia. O homem agora se encontra à disposição das autoridades judiciais e, se for considerado culpado, poderá enfrentar uma pena de até 20 anos de reclusão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA