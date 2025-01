Homem é detido após agredir mulher dentro de estação do BRT no Rio

Um homem foi detido após agredir uma mulher com um tapa no rosto em uma estação do BRT, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ato de violência foi capturado por câmeras de segurança do Terminal Deodoro, que registraram o momento da agressão. O agressor, que foi identificado como João Vitor da Silva de Souza, foi rapidamente abordado por agentes do programa BRT Seguro, que estavam presentes no local. A ação rápida das autoridades foi fundamental para a detenção do suspeito logo após o incidente. A ocorrência foi formalmente registrada na 33ª Delegacia de Polícia, situada em Sulacap, onde o caso foi classificado como lesão corporal. As investigações sobre o ocorrido estão em andamento, e a polícia busca entender melhor as circunstâncias que levaram à agressão.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA