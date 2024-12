Homem é detido com arma de fogo após ameaçar funcionários da prefeitura em Maracás

Na noite desta sexta-feira (27/12), por volta das 18h30, policiais do 1º Pelotão da 93ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram um homem de 38 anos por porte ilegal de arma de fogo, após denúncia de ameaças contra funcionários da Prefeitura Municipal de Maracás. O fato ocorreu na Praça Rui Barbosa, durante a Operação Natal.

A guarnição foi acionada para verificar o caso e abordou o suspeito, que estava em um veículo Fiat Toro. Durante a revista, os agentes encontraram uma pistola Taurus, 33 munições (incluindo 20 cartuchos de treino e 13 letais), 4 cápsulas deflagradas e 2 carregadores.

O homem alegou ser CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e justificou que a situação teria se originado de um desentendimento com um funcionário da prefeitura. No entanto, segundo a Polícia Militar, as documentações apresentadas e a conduta do suspeito não estavam em conformidade com os regulamentos legais para o porte e uso de armas de CACs.

O indivíduo foi conduzido à Central de Flagrantes em Jaguaquara, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.